МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Движение судов в Босфорском проливе после ЧП с кораблем, следующим с Украины в Турцию, возобновлено, сообщает береговая охрана Турции. СМИ сообщили о снятии с мели в Босфоре судна с украинским зерном

Ранее береговая охрана Турции сообщала, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфоре из-за отказа руля. Судоходное движение по проливу было перекрыто. К месту происшествия были направлены несколько спасательных буксиров. По информации итальянского информагентства Agi, конечной точкой маршрута сухогруза является порт итальянской Равенны, судно перевозит 3 тысячи тонн зерна.

"Пролив открыт для движения судов", — говорится в сообщении службы в Twitter в пятницу утром.