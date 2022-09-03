МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. По данным на 1 сентября только 13 судов, вышедших из портов Украины, перевозили пшеницу, тогда как остальные 50 были загружены кукурузой, соей и подсолнечником, которые идут на корм для скота или производство биотоплива, сообщает Spiegel. Движение судов в Босфорском проливе восстановили после аварии с кораблем

Ссылаясь на данные координационного офиса ООН в Стамбуле, издание пишет, что с момента вступления в силу зерновой сделки было отгружено 1,5 миллиона тонн зерна и масличных культур, но на текущий момент, подчеркивают авторы Spiegel, Всемирная продовольственная программа смогла зафрахтовать только два корабля с пшеницей для Йемена и Эфиопии.