Spiegel выяснил, что на самом деле вывозят сухогрузы из портов Украины
Spiegel: большинство сухогрузов вывозят из портов Украины не пшеницу, а корма для животных
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. По данным на 1 сентября только 13 судов, вышедших из портов Украины, перевозили пшеницу, тогда как остальные 50 были загружены кукурузой, соей и подсолнечником, которые идут на корм для скота или производство биотоплива, сообщает Spiegel.
Ссылаясь на данные координационного офиса ООН в Стамбуле, издание пишет, что с момента вступления в силу зерновой сделки было отгружено 1,5 миллиона тонн зерна и масличных культур, но на текущий момент, подчеркивают авторы Spiegel, Всемирная продовольственная программа смогла зафрахтовать только два корабля с пшеницей для Йемена и Эфиопии.