МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Движение поездов, ранее задержанных из-за масштабных природных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, возобновляется, сообщила национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги"). Путин и президент Казахстана провели телефонные переговоры

Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домостроений. В результате пожаров пострадали 10 человек, в том числе три сотрудника МЧС. Согласно последней информации, площадь пожара составила 9400 гектаров. В тушении задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов. На утро воскресенья пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали.

Ранее в КТЖ информировали, что природные пожары повлияли на график движения поездов, были задержаны шесть пассажирских и 11 грузовых составов.

"Четвертого сентября в 03.57 (00.57 мск — ред.) после предварительного осмотра пути отправлен первый контейнерный поезд, второй — в 04.21 (01.21 мск)", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Поясняется также, что в 05.25 (02.25 мск) под прикрытием пожарного поезда отправились пассажирский поезд №51 сообщением Алма-Ата – Уральск и поезд №37 сообщением Семей — Мангыстау.