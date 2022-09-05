МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Первые результаты прогноза по добыче сырья, которое обеспечит нагрузку Северного морского пути (СМП), будут получены к концу ноября, заявил в интервью "Российской газете" глава Минприроды Александр Козлов. В Минприроды оценили вклад аукционов на пользование участками недр в бюджет

"Мы разрабатываем прогноз добычи прежде всего тех видов сырья, которые обеспечат загрузку Северного морского пути. К ним относятся углеводороды, железо, уголь и медные руды. В основе прогноза — данные планируемой добычи, содержащиеся в конкретных проектах. Напомню, эти проекты периодически звучат в СМИ, на совещаниях, это и "Восток Ойл", "Газпром нефть", "Норильский никель", "Северная звезда", "Баимская". Первые результаты будут получены к концу ноября", — сказал Козлов.

По словам министра, в Арктике находится 76% от всех запасов природного газа в России, также в регионе сосредоточено 28% всех запасов российской нефти, 9 миллиардов тонн угля, 26 месторождений меди. "Составлены планы лицензирования и ввода в разработку месторождений. В этом году готовятся к лицензированию крупнейшие отечественные месторождения лития Колмозерское и Полмостундровское в Мурманской области", — отметил он. Глава министерства подчеркнул, что на основе прогноза добычи будут определяться и доходы бюджета.

Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) — соединяет Баренцево море и Берингов пролив — является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.

Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно. А согласно утвержденному плану развития Севморпути до 2035 года, годовой грузопоток по нему к 2035 году должен составить 220 миллионов тонн.

Правительство РФ поручило Минприроды и Роснедрам подготовить прогноз добычи полезных ископаемых и провести геологоразведочные работы (ГРР) на территории Арктической зоны для формирования грузовой базы Северного морского пути.