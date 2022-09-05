МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Французские власти призвали национальную железнодорожную компанию SNCF экономить электроэнергию на фоне ее дефицита, однако это не будет означать сокращения количества перевозок, сообщила газета Figaro в понедельник. В МИД Франции рассказали о вариантах новых антироссийских санкций Евросоюза

"Правительство попросило SNCF экономить электроэнергию, а не готовиться к тому, что этой зимой будет циркулировать меньше поездов из-за нехватки электричества, как утверждала в воскресенье газета Parisien", — передает газета заявление министерства транспорта Франции.

Как сообщало накануне издание Parisien, SNCF по требованию властей готовит план по уменьшению числа пассажирских ж/д перевозок этой зимой на случай значительного дефицита электроэнергии.

В конце июля министр транспорта Франции Клеман Бон вместе с министром энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше потребовали от транспортных компаний подготовить план по экономии энергии. Компании обязаны представить документ во вторник.

Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.

Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час — это на 1000% больше, чем годом ранее.

В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии.

На данный момент 32 из 56 атомных реакторов в стране остановлены по различным причинам. Франция рассматривает возможность перезапуска угольной ТЭЦ на юго-востоке страны в случае острой нехватки электроэнергии этой зимой.