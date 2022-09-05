МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Возобновление судостроения на Дальнем Востоке внесет положительный вклад в развитие региона, рассказал президент России Владимир Путин во время совещания в Петропавловске-Камчатском. Путин предсказал "Новатэку" хорошие финансовые показатели

"Это будет способствовать закреплению людей за этими территориями, это будет способствовать внедрению новых технологий", — пояснил глава государства.

Такие шаги позитивно отразятся и на качестве и количестве рабочей силы, а также уровне зарплат, считает он.

"Это чрезвычайно важная вещь", — подчеркнул Путин.

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