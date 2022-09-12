МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Вагоны добавили к пригородным поездам в Приморье из-за разрушенных дорог после тайфуна "Хинамнор", чтобы увеличить провоз пассажиров, сообщает минтранс региона. Глава Минэнерго высказался о перспективах строительства АЭС в Приморье

Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Три человека погибли. Власти информировали, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста. Губернатор Олег Кожемяко обратился к министру МЧС с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк МЧС сообщил, что паводковая обстановка после тайфуна "Хинамнор" стабилизируется в Приморье. В субботу восстановили транспортное сообщение с девятью селами, отрезанными тайфуном. К воскресенью, по данным спасателей, вода ушла из 883 домов и 602 участков.

"В подвижной состав пригородных поездов, курсирующих на участке Владивосток — Новочугуевка, в связи с нарушением автомобильного движения добавлены дополнительные вагоны: 6709 Владивосток — Сибирцево, 6712 Сибирцево — Арсеньев, 6714 Арсеньев — Новочугуевка — по датам 13, 15 сентября; 6711 Новочугуевка — Арсеньев, 6713 Арсеньев — Сибирцево, 6716 Сибирцево — Владивосток по датам 12, 14, 16 сентября", — говорится в сообщении.

Группировка спасателей усилена до 743 человек и 299 единиц техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.