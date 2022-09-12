МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ за январь-август вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 553,3 миллиона тонн, сообщается на сайте Росморречфлота.

В том числе объем перевалки сухих грузов снизился на 4,9%, до 260,9 миллиона тонн, наливных — вырос на 4,9%, составив 292,4 миллиона тонн.