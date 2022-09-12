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https://1prime.ru/transport/20220912/838083353.html
Грузооборот российских морских портов вырос с начала года
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Грузооборот морских портов РФ за январь-август вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 553,3 миллиона тонн, сообщается на сайте Росморречфлота. В том... ПРАЙМ, 12.09.2022
транспорт, бизнес, новости, росморречфлот, морские порты, россия, грузооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ за январь-август вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 553,3 миллиона тонн, сообщается на сайте Росморречфлота.
В том числе объем перевалки сухих грузов снизился на 4,9%, до 260,9 миллиона тонн, наливных — вырос на 4,9%, составив 292,4 миллиона тонн.