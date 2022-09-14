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2022
https://1prime.ru/transport/20220914/838106749.html
В Москве приостановили выдачу водительских прав
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Регистрацию машин и выдачу водительских удостоверений временно приостановили в Москве, сообщил телеграм-канал столичной ГИБДД. Причина — сбой в информационной системе. При этом... ПРАЙМ, 14.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Регистрацию машин и выдачу водительских удостоверений временно приостановили в Москве, сообщил телеграм-канал столичной ГИБДД.
Причина — сбой в информационной системе.
При этом предоставление услуг, не связанных с работой информационных ресурсов, осуществляется в прежнем режиме.
Специалисты уже приступили к устранению неполадок, добавляется в публикации.