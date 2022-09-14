МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Регистрацию машин и выдачу водительских удостоверений временно приостановили в Москве, сообщил телеграм-канал столичной ГИБДД. Выплаты по ОСАГО по новым правилам стартуют с 19 октября

Причина — сбой в информационной системе.

При этом предоставление услуг, не связанных с работой информационных ресурсов, осуществляется в прежнем режиме.

Специалисты уже приступили к устранению неполадок, добавляется в публикации.