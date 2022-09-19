МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Густой туман в Тюмени утром в понедельник стал причиной задержки вылета из аэропорта Рощино тринадцати авиарейсов, а двенадцать прибывающих самолетов направили на аэродромы в Челябинск и Екатеринбург, сообщает пресс-служба тюменского аэропорта. СМИ сообщили о тысячах отмененных авиарейсов во Франции

"По причине неблагоприятных метеоусловий (туман) из аэропорта Рощино были задержаны на вылет 13 рейсов, на прилет – 10 рейсов. На запасные аэродромы в Челябинск и Екатеринбург отправилось 12 рейсов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители авиакомпаний проводят работу с пассажирами по предоставлению комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса.

"В настоящее время туман рассеивается и аэропорт Рощино готов к приему и выпуску воздушных судов. Ожидается прибытие четырех рейсов с запасных аэродромов", – добавили в пресс-службе.