МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Пермь восстановлено с 20 сентября после более чем двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана. Золотовалютные резервы Узбекистана снизились с начала года

После двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса регулярное автобусное сообщение из Ташкента с городами РФ — Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском — было восстановлено с 18 июля, а через месяц – с Нижним Новгородом.

"С автовокзала "Ташкент" с 20 сентября 2022 года восстановлено регулярное автобусное сообщение с городом Пермь Российской Федерации", — говорится в сообщении в Telegram-канале автовокзала.

По данным пресс-службы, рейсы будут отправляться в 17.25 (15.25 мск) по вторникам и субботам. Стоимость билета по данному маршруту из Узбекистана составляет 905 тысяч сумов (около 82 долларов), время в пути – около 34 часов.

Ранее минтранс Узбекистана сообщал, что планируется поэтапно восстановить регулярное автобусное сообщение еще с Уфой, а также открыть новое – в Краснодар.