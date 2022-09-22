МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Власти Москвы сосредоточатся на строительстве радиальных направлений метро после ввода в строй Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Москве и Подмосковье подорожает проезд на электричках

"В этом году мы заканчиваем все основные работы на Большой кольцевой линии метро. Это означает, что появится возможность для строительства новых радиальных направлений метро, которые будут присоединяться к Большой кольцевой линии", — сказал Собянин журналистам в четверг.

Он добавил, что речь идет о таких линиях как Рублёво-Архангельская, Бирюлевская, Троицкая.

"Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская — в стадии проектирования, на Рублёво-Архангельской — приступили к активной фазе работ", — пояснил мэр.

В четверг Собянин принял участие в церемонии завершения проходки первого тоннеля Рублёво-Архангельской линии московского метрополитена — левого перегонного тоннеля на участке "Народное Ополчение-Звенигородская". Московские власти окажут дополнительную поддержку добровольцам и их семьям

"Приступили здесь к работе, все остальное будет идти, как обычно, по плану", — сказал Собянин, добавив, что после ввода этой линией будут пользоваться около 700 тыс человек.

Решение о проектировании и строительстве Рублёво-Архангельской линии метро было принято Собяниным в 2012 году. Новая ветка "подземки" пройдёт от ММДЦ "Москва-СИТИ" до Рублёво-Архангельского за МКАД.

Первые две станции "Деловой центр" и "Шелепиха" будущей ветки открыты в 2018 году в составе Большой кольцевой линии метро.

В 2021 году начаты работы по строительству основного участка Рублево-Архангельской линии от станции "Шелепиха" до станции "Липовая Роща" протяжённостью 12,65 км с 6 новыми станциями.