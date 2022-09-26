МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила регулярные железнодорожные маршруты из итальянской Вероны в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург и в обратном направлении, сообщает группа. Fesco запустила первый поезд из Минска во Владивосток

"Транспортная группа Fesco продолжает расширять географию действующего контейнерного сервиса Fesco European Railway Network (FERN) и запускает регулярные маршруты из итальянского города Верона в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также в обратном направлении", — говорится в сообщении.

Первый контейнерный поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Верону 6 сентября. Из Вероны в Москву прибывает 26 сентября.

"Железнодорожные составы Fesco еженедельно курсируют между Вероной и пограничным переходом Малашевиче-Брест, где контейнеры перегружаются на платформы колеи 1520 и в составе ускоренных поездов отправляются в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург", — говорится в релизе компании.

Основой грузопотока нового публичного сервиса станут продукты питания, товары народного потребления и строительные материалы. Регулярность отправок поездов по территории Европы – один раз в неделю. Время в пути следования – порядка 15 дней до Москвы и Санкт-Петербурга и 18 дней до Екатеринбурга.