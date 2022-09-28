МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. На неделе с 19 по 25 сентября самым популярным автомобилем в Москве был признан китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, передает агентство "Автостат". Россияне в августе стали брать больше кредитов на автомобили

Сообщается, что на прошлой неделе в Москве был куплен 251 экземпляр этой модели. На втором месте в списке автомобильных предпочтений жителей столицы оказался другой кроссовер из Поднебесной — Haval Jolion. В течение недели в Москве продали 143 экземпляра. А замыкает тройку лидеров отечественная LADA Granta, разошедшаяся тиражом 78 экземпляров.

Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли две модели Geely, и тоже кроссоверы — Coolray (продано 67 автомобилей) и Atlas Pro (59 автомобилей).

Как сообщили в "Автостате", автомобили Поднебесной лидируют по продажам на столичном авторынке уже в течение девяти недель подряд.