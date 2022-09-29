МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. "Трансконтейнер" вместе с РЖД и УБЖД запустили отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" на российско-монгольской границе, сообщает "Трансконтейнер". Fesco запустила жд маршруты из Вероны в Россию и обратно

"ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") совместно с ОАО "Российские железные дороги" и АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) организовали первую железнодорожную отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" (Забайкальский край) на российско-монгольской границе. До настоящего времени этот пограничный переход не использовался для контейнерных перевозок по железной дороге", — говорится в сообщении.

В тестовой перевозке отправлены два крупнотоннажных контейнера. Отправка организована со станции Баянтумен на востоке Монголии, откуда груз проследует через погранпереход "Эрээнцав — Соловьевск" в направлении терминала "Трансконтейнера" в Санкт-Петербурге (Шушары).

"Трансконтейнер" в рамках отправки обеспечил комплекс услуг – от предоставления подвижного состава и оформления таможенного транзита до приема груза и выдачи его заказчику в пункте назначения, а РЖД и УБЖД организовали общую координацию по линии железнодорожных администраций.

"В перспективе мы рассчитываем запустить регулярный коммерческий сервис на этом новом для российского контейнерного рынка маршруте", – отметил директор по развитию бизнеса в странах АТР "Трансконтейнера" Владимир Хлутков.

"Трансконтейнер" — российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520.