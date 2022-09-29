МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Завод "Красное Сормово" поставит компании "ВодоходЪ" (оператор речных круизов) три круизных судна проекта "Карелия", первое начнет навигацию в 2025 году, второе и третье — в 2026 году, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Российские туроператоры заявили об увеличении чартеров в Египет зимой

"Завод "Красное Сормово" и компания "ВодоходЪ" договорились о поставке трех круизных судов проекта "Карелия". Финансирование будет осуществляться через ГТЛК", — передает его слова пресс-служба министерства.

Мантуров отметил, что строительство гражданских судов поможет обновить флот страны и нарастить объемы пассажирских перевозок. Он также напомнил, что правительство выделило 15 миллиардов рублей на запуск строительства семи судов гражданского флота. Часть этой суммы будет направлена на финансирование трех круизных судов проекта "Карелия".

"Это разработка конструкторского бюро "Вымпел", а строиться суда будут на заводе "Красное Сормово" (оба предприятия входят в контур Объединенной судостроительной корпорации). Все суда имеют класс "река-море", будут курсировать по Каспийскому, Черному и Белому морям и использоваться на внутренних водных путях. Планируется, что первое судно начнет навигацию в 2025 году, второе и третье — в 2026 году", — добавил глава Минпромторга.