МОСКВА, 3 окт — Прайм. План восстановления портовой инфраструктуры новых российских территорий находится в проработке, техническое состояние портов разное, заявил глава Росморречфлота Захарий Джиоев. Путин: Россия поможет восстановить инфраструктуру новых территорий

"План (восстановления портовой инфраструктуры — ред.) еще в проработке. Техническое состояние портов совершенно разное, и в части гидротехники большинство из них находится в достаточно хорошем состоянии, по акватории тоже ситуация вполне нормальная, что касается тыловой инфраструктуры, то есть складское хозяйство, перегрузочное, это еще план в стадии формирования", — сказал он, рассказывая о восстановлении портовой инфраструктуры новых территорий России.

Ранее в пятницу, 30 сентября, президент Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.