МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге (ОЖД) за январь-сентябре 2022 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6% — до 120,7 миллиона человек, сообщает ОЖД. Погрузка на сети РЖД снизилась в сентябре

"В январе-сентябре 2022 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 120,7 миллиона пассажиров, что на 10,6% превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Из них 106,5 миллиона составили пассажиры пригородного сообщения (+10,4%), 14,2 миллиона – пассажиры дальнего следования (+12,1%)", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот на ОЖД за 9 месяцев вырос на 14,4% и составил 14,7 миллиарда пассажиро-километров.

В том числе в сентябре этого года на ОЖД перевезено 14 миллионов пассажиров, что на 7% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Из них в пригородном сообщении перевезено 12,6 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 1,4 миллиона пассажиров.