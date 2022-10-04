МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Минтранс РФ вновь предложил повысить тарифы за проезд по платным трассам для легковых автомобилей с 3 до 5-8 рублей за километр, для грузовых — с 11,57 до 14,25 рубля за километр, следует из соответствующего проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru.

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Предполагается, что тариф для легковушек будет зависеть от дороги: проезд по новым трассам — например, М-12 — будет стоить 8 рублей за километр, по уже существующим — 5 рублей за километр. В октябре прошлого года министерство уже выходило с подобной инициативой, но документ был отправлен на доработку.

"Уровень максимального размера платы предлагается в размере 5 руб. за 1 км в ценах 2022 года для легковых транспортных средств, а для грузовых транспортных средств предлагается увеличить максимальное значение до 14,25 руб. за 1 км", — отмечается в пояснительной записке.

"Представляется целесообразным установление максимального размера платы за проезд транспортных средств в отношении платных автомобильных дорог, созданных в результате нового строительства, на уровне 8 рублей за 1 км для легковых транспортных средств", — уточняется в документе.

Согласно пояснительной записке, повышение тарифов прежде всего связано с выросшей себестоимостью строительства платных автодорог в среднем на 12%.