МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел предложило закрепить за новыми российскими регионами коды для автомобильных номеров, следует из проекта приказа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. ФНС открыла отделения в новых регионах

Предполагается, что ДНР получит код 80, ЛНР — 81, Херсонская область — 84, а Запорожская — 85.

Президент России Владимир Путин в среду 5 октября подписал федеральные конституционные законы о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с образованием новых субъектов, а также ратифицировал соответствующие договоры.