МВД предложило коды для автономеров в новых регионах
МВД предложило закрепить за новыми регионами автомобильные номера 80, 81, 84 и 85
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел предложило закрепить за новыми российскими регионами коды для автомобильных номеров, следует из проекта приказа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Предполагается, что ДНР получит код 80, ЛНР — 81, Херсонская область — 84, а Запорожская — 85.
Президент России Владимир Путин в среду 5 октября подписал федеральные конституционные законы о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с образованием новых субъектов, а также ратифицировал соответствующие договоры.