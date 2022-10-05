МВД предложило упростить получение водительских прав
МВД предложило уменьшить пакет документов, необходимых для получения водительских прав
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел РФ предлагает уменьшить пакет документов, необходимых для получения допуска получение водительских прав, говорится в сообщении "МВД Медиа".
Так, ведомство хочет исключить из перечня медицинские заключения о противопоказаниях к управлению автомобилем. Предполагается, что справку не придется предоставлять для сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений.
"Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия с Минздравом России", — уточняется в сообщении.
МВД уже разработало соответствующий проект постановления правительства.