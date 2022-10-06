МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Новый сервис на "Госуслугах" будет автоматически сообщать владельцу о том, что его автомобиль нуждается в ремонте, в частности, если в авто обнаружился производственный дефект, рассказали в Минцифры.

В начале августа глава Росстандарта Антон Шалаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что сервис информирования через "Госуслуги" об отзывных программах автомобилей планируется запустить в этом году. Отзывы автомобилей определённых марок и годов выпуска периодически осуществляются производителями в случае обнаружения тех или иных конструкционных неисправностей — для их исправления. Эти работы бесплатны для владельцев автомобилей.

"На портале "Госуслуг" запущен сервис, который будет информировать граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Если в авто обнаружится производственный дефект, уведомление об этом автоматически придет в личный кабинет владельца машины на "Госуслугах", — говорится в сообщении, опубликованном на канале Минцифры в мессенджере Telegram.

Уточняется, что новый сервис министерство запустило совместно с Росстандартом. Кроме того, там напомнили, что с 2015 по 2022 годы в России было отозвано 6,1 миллиона автомобилей.

Для того, чтобы можно было воспользоваться новой функцией, у пользователя должна быть подтвержденная запись на "Госуслугах", а также проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете. Самостоятельно искать информацию для проверки, находится ли машине в отзыве, не надо — оповещения будут автоматически поступать в раздел госпочты, уточняет министерство.

"В сообщении, которое придет в личный кабинет на "Госуслугах", будет написана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали… Также будет написано, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией", — пояснили в Минцифры.