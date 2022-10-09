МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Проведенные восстановительные работы позволили запустить движение пригородных поездов по Крымскому мосту, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Путин назвал исполнителей подрыва Крымского моста

"Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов", – сказал министр журналистам.

Первый пригородный поезд, который уже отправился из Керчи, пересек Крымский мост, а с противоположной стороны вышел поезд из Анапы, который также проехал по Крымскому мосту. С 10 октября движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию.

Министр подчеркнул, что все работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности.

Ранним утром в субботу 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Взрыв спровоцировал частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.