МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. РЖД назначили более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники, что на 40% больше уровня прошлого года, сообщает холдинг. РЖД продают билеты на дополнительные поезда из Анапы и Новороссийска

"Назначаем более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники. Это на 40% больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ОАО "РЖД".

Дополнительные поезда будут ходить с 3 по 6 ноября по самым востребованным маршрутам, включая рейсы: из Москвы в Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург; из Санкт-Петербурга в️ Псков, Сортавалу, Смоленск, Белгород, Великие Луки; из Ростова-на-Дону в Кисловодск и Розу Хутор; из Сортавалы в️ Рускеалу и др.

Пиковыми датами выезда станут 3 ноября, а в обратном направлении – 6 ноября.

Также в РЖД рассматривают добавление дополнительных поездов и вагонов в случае повышенного спроса на билеты.