МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой, электропоезда будут отправляться дважды в день, сообщает холдинг. Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу

"Сегодня между Краснодаром и Анапой начали курсировать электропоезда "Ласточка"… Стоимость – 674 рубля. Для различных категорий пассажиров действуют скидки", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.

Компания добавляет, что расписание "Ласточек" увязано с расписанием пригородных поездов сообщением Анапа – Керчь Южная. "Ласточки" будут отправляться из Краснодара и Анапы дважды в день, утром и вечером: из Краснодара в 6.05 и в 15.47 с прибытием в Анапу в 8.47 и 18.43, и из Анапы в 9.07 и в 21.53 с прибытием в Краснодар в 11.44 и в 0.27.

Остановки предусмотрены на станциях Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км, Варениковская.

"Ласточки" оснащены всем необходимым для комфортного путешествия пассажиров, включая людей с инвалидностью, дополнили в холдинге.