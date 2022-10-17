МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Росморречфлот одобрил первые две заявки на получение бюджетной субсидии для обеспечения морских перевозок между Калининградской областью и остальной Россией, сообщает агентство. Власти рассказали об объемах субсидирования морских перевозок в Калининград

"По итогам проведения отбора на получение субсидии для осуществления морских перевозок подсанционных грузов в (из) Калининградскую область Росморречфлотом рассмотрено и одобрено 2 участника, АО "Совфрахт" и ФГУП "Росморпорт". Организации в совокупности заявили потребность в средствах федерального бюджета в размере 466 миллионов рублей для перевозки 220 тыс тонн грузов, соответствующие соглашения будут заключены в ближайшее время", — говорится в сообщении.

В сентябре правительство России утвердило распоряжение о выделении в этом году из своего резервного фонда Росморречфлоту 1,3 миллиарда рублей для субсидирования морских грузовых перевозок в Калининградскую область. Предполагается, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря должно быть перевезено порядка 900 тысяч тонн грузов.

Цель введения механизма субсидирования в том, чтобы цены на товары там не были выше, чем в период до введения ограничений на сухопутный транзит, а перечень перевозимых товаров будут определять сами власти Калининградской области, пояснял ранее руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев.