МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Объем не вывезенных по железной дороге грузов в восточном направлении за январь-сентябрь составил 80 миллионов тонн, из-за чего российские грузоотправители потеряли порядка 1,5 триллионов рублей выручки, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Россия и Китай запустили новый железнодорожный маршрут

Проблемы с вывозом грузов на так называемом Восточном полигоне (это БАМ и Транссиб), а также в дальневосточных портах "усугубляет перегруженность железных дорог" углем, также считает министр.

А необходимость вывоза больших объемов этого угля мешает транзиту и экспорту более "маржинальных" (прибыльных) товаров, таких как металлы, удобрения и лес, оценивает Чекунков.

До санкционного закрытия европейского рынка эти грузы везли через южные и западные порты.

При этом автодороги или речной транспорт, по мнению Чекункова, не могут стать альтернативой, а железная дорога не справится с вывозом всего объема грузов на восток.

"Единственный способ "вытащить" экспорт из европейской части России в Азию — "раскатать" Севморпуть (СМП)", — считает министр. Но это, по его словам, можно будет сделать, только если будут реализованы планы строительства ледоколов и судов ледового класса, создания аварийно-спасательной, гидрометеорологической и другой инфраструктуры для СМП.