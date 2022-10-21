МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. РЖД ведут активные переговоры с азербайджанской и иранской стороной по скорейшему запуску железнодорожного участка Решт-Астара, который является частью международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", сообщил замглавы холдинга Сергей Павлов. РЖД намерены запустить контейнерный сервис на ветке МТК "Север-Юг"

"Решт-Астара — это серьезное на сегодня препятствие для соединения в единую цепь железнодорожного маршрута (в рамках МТК "Север-Юг" — ред.)… Сейчас мы ведем очень интенсивные переговоры с иранской стороной, с азербайджанской стороной для того, чтобы запустить этот маршрут", — сказал Павлов в ходе международного экономического форума "Сделано в России".

"Уверен, что в самое ближайшее время мы сможем уже узнать позитивные новости. Потому что все участники, все правительства и министерства транспорта и железнодорожные организации работают на одну цель, чтобы как можно быстрее запустить эту железную дорогу", — подчеркнул Павлов. Он дополнил, что РЖД совместно с компанией "РЖД Логистика" уже используют маршрут Решт-Астара в рамках мультимодальных перевозок.

"Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).

В сентябре РФ, Азербайджан и Иран подписали Бакинскую декларацию. Согласно документу, страны в том числе договорились о создании рабочей группы для облегчения транспортных и транзитных операций и процедур в рамках МТК "Север-Юг".

Также в сентябре вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что строительство отрезка железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках МТК "Север-Юг" займет несколько лет.