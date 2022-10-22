МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Московским водителям не придется платить за парковку 4 и 5 ноября, сообщил столичный дептранс в своем официальном телеграм-канале. Водителям напомнили, когда пора менять летнюю резину на зимнюю

"В честь Дня народного единства 4 и 5 ноября парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно", — говорится в публикации.

Это касается и парковок с повышенным тарифом, но не затронет парковки со шлагбаумом. Как отмечается, решение связано с низкой загруженностью дорог в праздничные дни.

При этом 6 ноября парковки будут работать по воскресному тарифу.