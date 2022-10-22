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2022
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Парковки в Москве станут бесплатными 4 и 5 ноября
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Московским водителям не придется платить за парковку 4 и 5 ноября, сообщил столичный дептранс в своем официальном телеграм-канале. "В честь Дня народного единства 4 и 5 ноября... ПРАЙМ, 22.10.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Московским водителям не придется платить за парковку 4 и 5 ноября, сообщил столичный дептранс в своем официальном телеграм-канале.
"В честь Дня народного единства 4 и 5 ноября парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно", — говорится в публикации.
Это касается и парковок с повышенным тарифом, но не затронет парковки со шлагбаумом. Как отмечается, решение связано с низкой загруженностью дорог в праздничные дни.
При этом 6 ноября парковки будут работать по воскресному тарифу.