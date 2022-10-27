АНКАРА, 27 окт — ПРАЙМ. Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщил турецкий телеканал NTV.

"Пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, который усилился в регионе ближе к утру, вызвал ухудшение видимости", — передал телеканал.