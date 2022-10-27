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Босфорский пролив закрыли для движения судов из-за сильного тумана
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Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщил турецкий телеканал NTV. "Пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях... ПРАЙМ, 27.10.2022
транспорт, бизнес, новости, босфорский пролив, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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7 495 645-37-00
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АНКАРА, 27 окт — ПРАЙМ. Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщил турецкий телеканал NTV.
"Пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, который усилился в регионе ближе к утру, вызвал ухудшение видимости", — передал телеканал.