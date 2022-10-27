МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" по итогам первых девяти месяцев остался на уровне аналогичного периода прошлого года, внутренние перевозки при этом выросли на 10,1%, сообщает перевозчик. Lufthansa сделала позитивный прогноз по рынку авиаперевозок

"Объем перевозок ПАО "Аэрофлот" за 9 месяцев 2022 года на внутренних линиях составил 13,207 миллиона человек, что на 10,1% выше аналогичного периода прошлого года, в третьем квартале внутрироссийские перевозки увеличились на 25,6%, до 6,945 миллиона человек", — говорится в сообщении.

"Таким образом по итогам 9 месяцев общие перевозки на внутренних и международных линиях остались на прежнем уровне, за третий квартал выросли на 5,5%", — отмечает компания.