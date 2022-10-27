МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Контейнерный рынок РФ по итогам января-сентября снизился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 4,074 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. Компания группы Fesco подала иск к акционеру по итогам финансового аудита

По данным компании, импорт сократился на 15%, до 1,502 миллиона TEU, экспорт – на 22%, до 1,196 миллиона TEU. Транзитные перевозки снизились на 22%, до 557 тысяч TEU. Внутренние отправки выросли на 1%, до 819 тысяч TEU.

"По итогам сентября 2022 года рынок сократился на 16,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 449,5 тысячи TEU", — отмечают в Fesco. В компании уточнили, что импортные перевозки снизились на 10% по сравнению с сентябрем 2021 года, при этом отправки через порты Дальнего Востока выросли на 24%. Экспортные отправки сократились на 31% относительно аналогичного месяца прошлого года.

Транзитные перевозки сократились на 22% по сравнению с сентябрем прошлого года. Снижение произошло по всем направлениям. "При этом перевозки в Республику Беларусь через Дальний Восток России выросли на 77% относительно сентября 2021 года", — добавили в группе.

Внутренние перевозки сократились на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, при этом по сравнению с августом 2022 года рост составил 4%.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.