МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Оптимальный срок эксплуатации автомобильных шин в среднем составляет четыре сезона, при аккуратной эксплуатации и правильном хранении — пять-шесть сезонов, рассказал в беседе с "Известиями" руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский. Эксперт дал совет, когда ставить зимние шины

Он объяснил, что срок годности шин можно узнать, изучив их маркировку — штамп с четырехзначной цифрой.

Первые две цифры обозначают количество недель от начала года, и, по словам эксперта, ориентируясь на них, можно определить месяц выпуска резины. Следующие две цифры — год выпуска.

"При выборе резины стоит ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. Это чревато не только неэффективностью шин, но и попаданием в ДТП", — предупредил автоэксперт.