Автоэксперт напомнил о сроках годности автомобильных шин
Автоэксперт Иванский: срок эксплуатации автомобильных шин в среднем составляет четыре сезона
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Оптимальный срок эксплуатации автомобильных шин в среднем составляет четыре сезона, при аккуратной эксплуатации и правильном хранении — пять-шесть сезонов, рассказал в беседе с "Известиями" руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.
Он объяснил, что срок годности шин можно узнать, изучив их маркировку — штамп с четырехзначной цифрой.
Первые две цифры обозначают количество недель от начала года, и, по словам эксперта, ориентируясь на них, можно определить месяц выпуска резины. Следующие две цифры — год выпуска.
"При выборе резины стоит ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. Это чревато не только неэффективностью шин, но и попаданием в ДТП", — предупредил автоэксперт.