Минтранс предупредил о затруднениях движения по Крымскому мосту
Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения автомобилей по Крымскому мосту
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Технологические работы на Крымском мосту могут привести к затруднению автомобильного движения в сторону Краснодара, сообщили в Минтрансе России.
Согласно информации в телеграм-канале министерства, проблемы с проездом могут возникнут с 8.30 до 17.00 субботы, но они не будут длительными.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Движение временно ограничили, однако к вечеру оно было восстановлено.
Сейчас передвижение по мосту открыто только для легковых автомобилей и автобусов, проезд для грузовиков откроют не раньше декабря.