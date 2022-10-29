МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Технологические работы на Крымском мосту могут привести к затруднению автомобильного движения в сторону Краснодара, сообщили в Минтрансе России. Хуснуллин рассказал о ходе ремонта Крымского моста

Согласно информации в телеграм-канале министерства, проблемы с проездом могут возникнут с 8.30 до 17.00 субботы, но они не будут длительными.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Движение временно ограничили, однако к вечеру оно было восстановлено.

Сейчас передвижение по мосту открыто только для легковых автомобилей и автобусов, проезд для грузовиков откроют не раньше декабря.