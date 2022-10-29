МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Молдавия восстановит движение пассажирских поездов на Украину после 20-летнего перерыва, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. Еврокомиссар предложил вернуть России активы за восстановление Украины

"Спустя более 20 лет возобновляются международные пассажирские железнодорожные поездки из Кишинева в Киев", — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточняется, "поезда мира" украсят рисунки украинских художников, изображения будут посвящены регионам страны. В состав войдут семь вагонов, из которых пять — купе. Движение будет осуществляться три раза в неделю.

Обслуживать маршрут будут "Железная дорога Молдавии" и "Украинские железные дороги".