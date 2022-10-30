МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Как правильно выбрать шины на предстоящую зиму, рассказали "Известия" со ссылкой на испытателя шин издания "Авторевю" Олега Растегаева. Эксперт дал совет, когда ставить зимние шины

Эксперт предложил желающим приобрести подержанные шины обратить внимание на российские бренды и иностранные модели "второй линии", в частности, суббренды Nordman у Nokian и Gislaved у Continental.

Растегаев посоветовал проверить на предмет отсутствия трещин и грыж протекторы и боковины. При этом он предупредил, что также важно оценить посадочную плоскость — часть, соприкасающуюся с диском и обеспечивающую герметичность колеса. На посадочной плоскости не должно быть ни потертостей, ни заусенцев.

По мнению эксперта, следует выбирать шины не старше пяти лет, ведь после этого срока у них меняются свойства.

Также он дал несколько советов по хранению. Так, после смены резины летние покрышки рекомендуется хранить на специальных складах, где обеспечены оптимальные условия.

При самостоятельном же хранении на даче или в гараже колеса необходимо вымыть и обработать спецсредствами для сохранения эластичности. При этом Растегаев подчеркнул, что колеса можно класть друг на друга лишь в накачанном состоянии.