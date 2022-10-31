МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в следующем году мероприятий, посвященных 100-летию отечественной гражданской авиации. Указ опубликован на портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием отечественной гражданской авиации постановляю: провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия отечественной гражданской авиации", — сказано в документе.