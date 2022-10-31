МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Грузопассажирское сообщение на Крымском полуострове полностью восстановлено, логистическая ситуация нормализована после теракта на мосту через Керченский пролив, заявил министр транспорта России Виталий Савельев. Мишустин оценил обстановку на Крымском мосту

"Благодаря налаженному взаимодействию Минтранса, Минобороны, МВД, органов безопасности, федеральных агентств, РЖД, Ространснадзора и коллег из регионов ситуация была сразу взята под контроль… Общими усилиями логистическая ситуация нормализована, грузопассажирское сообщение с Крымским полуостровом восстановлено", — сказал глава ведомства на совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По его словам, осуществляется досмотр каждого транспортного средства. При этом средняя интенсивность движения составляет более 250 автомобилей в час, заторовые ситуации на подходах к Крымскому мосту отсутствуют, подчеркнул министр.

Он добавил, что для нормализации логистической ситуации в сообщении с Крымским полуостровом организовали автомобильные маршруты через территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей, переориентация грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт, а также паромное сообщение.

Как отметил Савельев, восстановление поврежденных участков моста продолжается.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.