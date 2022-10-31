РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт — ПРАЙМ. Третью, последнюю, очередь "Северного обхода Ростова-на-Дону", которая является частью Ростовского транспортного кольца, торжественно открыли в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места события. Санкт-Петербург увеличит финансирование ремонта автомобильных дорог

"Сегодня мы вводим в строй знаковые для страны и Ростовской области объекты. Ими мы решаем задачи южного подъезда к городу, западного выездного маршрута и северного обхода Ростова-на-Дону… Хочу поблагодарить всех за проделанную работу, благодарность, Василий Юрьевич (Голубев, губернатор — ред.), вашей областной проектной команде по реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", — сказал глава федерального дорожного агентства "Росавтодор" Роман Новиков.

По словам Голубева, запуск движения по Северному обходу Ростова-на-Дону и еще двух дорожных объектов улучшит транспортную обстановку на прилегающих территориях. Третья очередь Северного обхода станет частью глобального Ростовского транспортного кольца. "Мы ставим задачу в 2025 году замкнуть кольцо. Это выведет транзитный транспорт из города, ускорит грузоперевозки и создаст условия для развития сразу нескольких микрорайонов в городе", — сказал губернатор.

Северный обход — один из основных участков строящейся 110-километровой ростовской кольцевой автодороги. Обход Ростова-на-Дону имеет общую протяженность 35 километров.

Третья очередь северного обхода протяженностью 12,8 километра соединит автодороги Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск и А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог в обход села Чалтырь Мясниковского района. Мишустин сообщил об опережающем ремонте дорог в городах

В рамках ее строительства возведены два путепровода, вдоль новой трассы смонтированы 1,5 километра конструкций шумозащитных экранов двухметровой высоты. Стоимость работ составила почти 2,9 миллиарда рублей.

Также в понедельник движение транспорта запустили по развязке на 9-м километре автодороги А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной. Еще один введенный объект — участок Южного подъезда к Ростову-на-Дону.