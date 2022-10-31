МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Росавиация утвердила список маршрутов на 2023 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок: перелеты будут осуществляться по 308 направлениям, на реализацию программы в 2023 году из федерального бюджета выделено 9 миллиардов рублей, говорится в релизе ведомства. Российские авиакомпании отчитались о выполнении планов по перевозкам

"Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов. Программа субсидирования региональных воздушных перевозок реализуется в соответствии с постановлением правительства РФ от 25 декабря 2013 №1242", — говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что 17 авиакомпаний приступят к реализации программы с 1 января 2023 года. Перелеты будут осуществляться по 308 направлениям, в продажу поступит более 4 миллионов билетов по специальному тарифу.

"На реализацию программы субсидирования региональных воздушных перевозок в 2023 году из федерального бюджета выделено 9 миллиардов рублей", — сообщает ведомство.