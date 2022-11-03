ЕРЕВАН, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения о допустимых параметрах автомобилей при движении по евразийским транспортным коридорам, передает корреспондент РИА Новости. Головченко назвал интеграцию в Союзном государстве образцом для ЕАЭС

"Одобрить подписание соглашения "О допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров", — говорится в принятом кабмином постановлении, проект которого представил министр территориального управления и инфраструктуры.

Министру иностранных дел Армении поручено организовать заключение этого международного договора.

Ранее на сайте Евразийской экономической комиссии отмечалось, что несоответствие весовых и габаритных параметров вошло в перечень ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. В ЕЭК считают, что принятие соглашения позволит устранить это препятствие, а также придаст существенный импульс развитию как евразийских транспортных коридоров, так и увеличению транзитного потенциала ЕАЭС в целом.

Соглашением предусмотрено, что евразийские транспортные коридоры будут в полной мере отвечать требованиям движения по ним автомобилей с допустимыми массами, осевыми нагрузками и габаритами.