МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Транзитный проезд на автомобиле по Московскому скоростному диаметру (МСД) станет платным в новом году, заявил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Пешеходов предупредили, за что их может задержать сотрудник ГИБДД

"Со 2 января МСД станет платной для транзитных автомобилей, тариф на платный проезд будет составлять 950 рублей", — сообщил он.

Заммэра напомнил, что глава города Сергей Собянин поручил обеспечить работу МСД как внутригородской магистрали для москвичей и жителей Московской области. Как ожидается, после запуска всего Московского скоростного диаметра число машин вырастет до 400 тысяч, а платный проезд позволит разгрузить магистраль.

Мера затронет автомобили с номерами других регионов, которые:

проедут на МСД из любого въезда,

съедут с диаметра в течение двух часов,

пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов.

"Бесплатным он будет, если на проезд по МСД вы потратите больше 2 часов, либо в течение суток не покинете пределов ЦКАД", — пояснил Ликсутов.

Кроме того, платить не придется легковым автомобилям и наземному городскому транспорту с номерами Москвы и области, такси, имеющим лицензии на работу в Москве и области, а также междугородним автобусам. Транзит грузового транспорта без пропуска будет запрещен.

Оплатить транзитный проезд можно будет на сайте или в приложении "Парковки России". Контроль проезда будет осуществляться с помощью камер.