Проезд по Московскому скоростному диаметру для транзита с января будет стоить 950 рублей
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Транзитный проезд на автомобиле по Московскому скоростному диаметру (МСД) станет платным в новом году, заявил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Со 2 января МСД станет платной для транзитных автомобилей, тариф на платный проезд будет составлять 950 рублей", — сообщил он.
Заммэра напомнил, что глава города Сергей Собянин поручил обеспечить работу МСД как внутригородской магистрали для москвичей и жителей Московской области. Как ожидается, после запуска всего Московского скоростного диаметра число машин вырастет до 400 тысяч, а платный проезд позволит разгрузить магистраль.
Мера затронет автомобили с номерами других регионов, которые:
- проедут на МСД из любого въезда,
- съедут с диаметра в течение двух часов,
- пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов.
"Бесплатным он будет, если на проезд по МСД вы потратите больше 2 часов, либо в течение суток не покинете пределов ЦКАД", — пояснил Ликсутов.
Кроме того, платить не придется легковым автомобилям и наземному городскому транспорту с номерами Москвы и области, такси, имеющим лицензии на работу в Москве и области, а также междугородним автобусам. Транзит грузового транспорта без пропуска будет запрещен.
Оплатить транзитный проезд можно будет на сайте или в приложении "Парковки России". Контроль проезда будет осуществляться с помощью камер.
https://1prime.ru/transport/20221107/838732464.html