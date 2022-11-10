МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Дополнительные субсидии Росжелдору из резервного фонда правительства для снижения транспортных издержек российских аграриев позволят в этом году увеличить объемы железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции на 450 тысяч тонн, сообщается на сайте правительства РФ. Правительство приняло решение о докапитализации РЖД

"Правительство увеличило объемы субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. В 2022 году на эти цели будет дополнительно направлено 800 млн рублей… В общей сложности объемы железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции будут увеличены на 450 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Согласно распоряжению кабмина, средства выделяются Росжелдору для предоставления субсидий РЖД и Крымской железной дороге на возмещение потерь в доходах, возникающих от установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции.

Как отмечал на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин, эти средства помогут сельхозпроизводителям снизить транспортные издержки, своевременно и бесперебойно доставлять такие грузы от Крыма до Дальнего Востока. По его словам, дополнительное финансирование из резервного фонда правительства позволит обеспечить перевозку по железной дороге необходимых аграриям удобрений, семян, транспортировку овощей и фруктов, муки, рыбы и другого продовольствия.

Перевозка железнодорожным транспортом по льготным тарифам осуществляется для зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции, минеральных удобрений, семян масличных культур (соя или рапс), а также рыбы и рыбной продукции. В 2022 году на льготных условиях должно быть перевезено 1,945 миллиона тонн, в том числе рыбы и рыбной продукции — 83,878 тысячи тонн.