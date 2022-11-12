БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя — ПРАЙМ. Федеральная трасса "Амур" оказалась заблокирована для движения после аварии с участием грузовиков, сообщили в региональной ГИБДД Приамурья. Движение машин по Крымскому мосту приостановили до вечера

Согласно информации, грузовые автомобили Mercedes и "КамАЗ" столкнулись в Архаринском районе около 6 утра. Как уточняется, причиной инцидента стало несоблюдение скоростного режима и дистанции при сложившихся погодных условиях. В регионе накануне прошел сильный снегопад.

Из-за ДТП автомобили не могли проехать в обе стороны. Движение оставалось ограниченным несколько часов, однако в 11 часов его восстановили, сообщили в социальных сетях очевидцы произошедшего.