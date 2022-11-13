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2022
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На Крымском мосту установили еще один автомобильный пролет
Транспорт
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Рабочие установили второй пролет автомобильной части Крымского моста, рассказал заместитель главы российского правительства Марат Хуснуллин. "Строители работают слаженно. Несмотря... ПРАЙМ, 13.11.2022
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, крымский мост, автомобили, марат хуснуллин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Рабочие установили второй пролет автомобильной части Крымского моста, рассказал заместитель главы российского правительства Марат Хуснуллин.
"Строители работают слаженно. Несмотря на сложности, несмотря на шторм, все равно мы идем по графику", — говорится в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале вице-премьера.
По словам Хуснуллина, всего будет установлено четыре пролета. Как ожидается, работы завершат в декабре.
Два автомобильных пролета обрушились на Крымском мосту после взрыва грузовика 8 октября. Восстановительные работы начались незамедлительно, на прошлой неделе установили первый автомобильный пролет.
Сейчас проезд разрешен для легковых автомобилей и автобусов, для грузового транспорта движение откроют в следующем месяце.