МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Рабочие установили второй пролет автомобильной части Крымского моста, рассказал заместитель главы российского правительства Марат Хуснуллин. Дилеры спрогнозировали обвал российского авторынка в 2022 году

"Строители работают слаженно. Несмотря на сложности, несмотря на шторм, все равно мы идем по графику", — говорится в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале вице-премьера.

По словам Хуснуллина, всего будет установлено четыре пролета. Как ожидается, работы завершат в декабре.

Два автомобильных пролета обрушились на Крымском мосту после взрыва грузовика 8 октября. Восстановительные работы начались незамедлительно, на прошлой неделе установили первый автомобильный пролет.

Сейчас проезд разрешен для легковых автомобилей и автобусов, для грузового транспорта движение откроют в следующем месяце.