МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Автомобильное движение по новой трассе М — 12 на участке Москва-Владимир запустят во второй половине следующего месяца, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках "Транспортной недели 2022".

Точная дата открытия дороги будет уточнена позднее, добавил он.

Магистраль соединит Москву и Казань. Как ожидается, движение по всей дороге запустят в конце 2023 года.