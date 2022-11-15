МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Строительство на объектах Северного широтного хода на Ямале пока приостановлено, но перспективы реализации проекта сохраняются, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РЖД оценили потери недружественных стран из-за транспортных ограничений

"Северный широтный ход: мы пока этот проект приостановили. Но мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективы", — сказал Хуснуллин журналистам.

При этом, отметил вице-премьер, в текущей ситуации все силы сконцентрированы на строительстве в рамках Восточного полигона железнодорожных дорог.

Концессионное соглашение по созданию железнодорожного Северного широтного хода было подписано в октябре 2018 года. Предполагалось, что новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта СШХ должна способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль.