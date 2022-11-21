МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Пассажиры верхних полок российских поездов с осени 2023 года получат законное право садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина, следует из правил, утвержденных приказом Минтранса России. Глава Минтранса спрогнозировал снижение погрузки на сети РЖД в 2023 году

Вопрос о том, должны ли пассажиры нижних полок пускать на свое место попутчиков с верхних, периодически вызывал дискуссии как в самих поездах, так и в интернете. Законодательно этот аспект нигде не был закреплен. Осенью текущего года Минтранс России внес изменения в правила перевозок пассажиров на железной дороге, где теперь прописаны права пассажиров верхних полок в части приема пищи на нижних.

"По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи. Время для приема пищи составляет в утренние часы (с 7:00 до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 21:00) не более 30 минут, в обеденное время (12:00 до 15:00) не более часа", — говорится в документе Минтранса РФ. Эти новшества вступают в силу с 1 сентября 2023 года.

"Данный пункт внесен в связи с многочисленными жалобами пассажиров, проезжающих на верхних полках и не имеющих возможность воспользоваться столом", — пояснили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.

Правила, в которые внесены изменения, являются основным документом, регламентирующим в России перевозку на железнодорожном транспорте. Перевозками пассажиров в поездах дальнего следования в России занимается холдинг РЖД, в частности входящая в него "Федеральная пассажирская компания", и частные железнодорожные компании.