МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Индонезия надеется, что прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета 2023 года, заявил РИА Новости индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес. Индонезия и АБР договорились вывести из эксплуатации угольную ТЭС

"Azur Air уже получили разрешение на полеты в Джакарту, им осталось выполнить некоторые требования. Одно из них — открыть офис в Индонезии. Также Nordwind пытается получить разрешение, мы в процессе", — сказал он.

"Я надеюсь, до следующего лета этот вопрос решится, и летать на Бали будет проще", — добавил посол.

Ранее в интервью РИА Новости посол говорил, что туристы из РФ для отдыха выбирают именно остров Бали, хотя в Индонезии есть и другие привлекательные курорты. Министерство туризма Индонезии запустило пиар-кампанию "Десять новых Бали", которая рассказывает туристам о других регионах страны, например, регионе Лабуан-Баджо, где водятся комодские вараны, или острове Самосир посреди озера Тоба, образованном в результате извержения вулкана много лет назад.