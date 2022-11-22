МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Рейсы Uzbekistan Airways и S7 Airlines из Москвы утром во вторник не смогли сесть в Ургенче на северо-западе Узбекистана из-за тумана и были перенаправлены на запасные аэропорты в другие узбекские города — Навои и Бухару, сообщил РИА Новости представитель АО Uzbekistan Airports. Turkish Airlines отменила прямые рейсы из Калининграда в Анталью

"Рейс HY-9616 Uzbekistan Airways Москва – Ургенч не смог произвести посаду в аэропорту назначения из-за тумана и был перенаправлен на запасной аэропорт в Навои. Также из-за тумана рейс S73245 S7 Airlines из Москвы в Ургенч был перенаправлен в Бухару", — сказал собеседник агентства.

По его словам, посадка двух рейсов прошла в штатном режиме, лайнеры готовятся вылететь в Ургенч, как только позволят погодные условия.